Російська співачка українського походження Лолила Мілявська розповіла подробиці розлучення зі своїм п'ятим чоловіком, пишуть "Дни"

Про підготовку розлучення Лоліти Мілявської з її п'ятим чоловіком Дмитром Івановим стало відомо кілька тижнів тому. Через тиждень в Басманному суді Москви стартує офіційний процес.

Як це часто буває в житті зірок, не обійшлося без скандальних подробиць. Лоліта через суд хоче довести, що бракт був фіктивним. Якщо її спроба буде вдалою, Іванов позбудеться російського громадянства. Таке йому загрожує втрата ізраїльського паспорта, який він отримав завдяки дружині.

Вона так хоче відібрати у чоловіка документи, що звернулася до дуже відомому адвокату Сергію Жорін.

Юрист раъяснил деякі деталі процесу. Так, звернення артистки розглядають в Управлінні з питань міграції ГУ МВС за Москві.

"За нашими даними, разом подружжя не проживали і спільного господарства не вели. У фіктивному шлюбі перебували сім місяців: з 29 травня 2009 року по 12 січня 2010-го. 22 жовтня, тобто майже через п'ять місяців після укладення шлюбу, Іванов отримав громадянство РФ. А потім, лише через 1,5 місяця, подав заяву про розірвання шлюбу. Все це викликає цілком певні підозри. Сподіваюся, що правоохоронні органи дадуть цьому правову оцінку", – заявив адвокат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на новому опублікованому кадрі з відпочинку, Лоліта, яка не так давно пройшла через величезний скандал у зв'язку з розставанням зі своїм молодим коханим - виглядає дещо розповнілий.

Лоліта позувала в рожевій толстовці і в обнімку з аматором "російського світу" і кремлівським обожнювачем актором Стівеном Сігалом - той, як відомо, неодноразово виписував "реверанси" Володимиру Путіну зокрема і публічно підтримував агресивну зовнішню політику РФ.

Нагадаємо, влітку 2019 року 56-річна Лоліта оголосила про розрив зі своїм п'ятим чоловіком - 44-річним спортсменом Дмитром Івановим. Потім з'явилася інформація, що останні пару років Іванов зраджував співачці з білорускою Ольгою Кулієвої. При цьому коханці діяли вкрай нахабно: чоловік Лоліти навіть дозволяв собі вести інтимне листування з коханою з ноутбука дружини.

Коли подробиці отримали розголос, Іванов подав на розлучення, а Вона подала в суд заяву про визнання їхнього шлюбу фіктивним. Це не влаштувало чоловіка, і в кінці 2019 року він подав скаргу на її позов.

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