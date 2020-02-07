Українська телеведуча Леся Никитюк продовжує дивувати шанувальників яскравими і пікантними фото з відпочинку

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram, показала фанатам новий знімок. Треба сказати, тут Леся не посоромилася і виклала на показ своє головне достоїнство - розкішні довгі ноги.

При цьому знаменитість вирішила, що головний свій шедевр не варто прикривати ні чим, тому красується на фото лише в одних леопардових плавках.

Судячи по пальмі в кадрі, Леся продовжує відпочивати на Близькому Сході, в Абу-Дабі, або все ще викладає фотки з минулого відпочинку.

Гарячий образ Никитюк не можу пройти повз уваги її численних шанувальників у соціальній мережі. Всього за кілька годин вони залишили понад 60 тис. "лайків" і десятки коментарів.

Користувачі хвалили Лесю за прекрасний зовнішній вигляд.



"Ось така має бути модель", " Як схожа на Блейк Лавлі у фільмі «Мілина»)", " Какая гладенькая и ладненькая", " Вам стоит в таком виде вести шоу)", " Леся, вы красотка", " знойная мадам", " Ну богиня, просто богиня!"



Звичайно, не обійшлося і без зауважень, що така красуня повинна мати свого принца.

" надо сватать пока стрельбу не открыли ты согласен", " да засиделась в девках))".



Нагадаємо, що днями Леся Нікітюк опублікувала відео з анонсом нового сезону шоу «Хто проти блондинок». Никитюк зазначала, що 2 роки тому це шоу називали фігньою, а сьогодні воно одне з найрейтинговіших на каналі. В анонсі Никитюк приміряла на себе образ відьми. В оточенні дівчат вона з'явилася у червоному балахоні з капюшоном над великим казаном з зіллям.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді: "Я всім співчуваю...".

Також Politeka писала, що Никитюк здивувала виглядом, засвітившись в ресторані: "Сумую за..."