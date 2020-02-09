Українська співачка Йолка, яка зараз живе і працює в Росії, побувала на одному з російських шоу

Знаменитість позувала в локації в рамках заходу, пише Politeka.net.

Артистка з'явилася в непростому вбранні. На ній красувався чорний короткий топ, який демонстрував її сталевий прес і тонку талію. Довга чорна спідниця також була на талії і підкреслила її. Пояс спідниці був доповнений маленькою сумкою.

На грудях знаменитості також був надітий пояс з сумочками.

Йолка вибрала босоніжки на великій платформі. Волосся зірки було прибрані в хвіст.

На фото співачка або дивилася в камеру, або закривала очі. На всіх кадрах присутня легка посмішка.

"Петербург+Біглавшоу=", - підписала знімок Йолка.

За 14 годин пост Йолки зібрав понад 16 тисяч лайків табагато коментарів.

"Чудова 🖤", "Шо з особою", "Ай яка🔥", "Божевільний look", "Сонячна!!! Надихаюча .... Гармонія ❤️", "Коли хочеться написати ялинки-палиці❤️❤️❤️", "ідеальна 👁", "Як у 37, виглядати на 18?", "Вау🔥🔥🔥", "не Можна... Ну просто не можна бути такою стрункою, красивою,талановитою😂ззз-заздрість💞", "Шикарний образ", "Я тебе обожнюю! Гарна така❤ ", "Господи Ліза відповіси коли буде концерт в крокусі??? 🖤", "Моя мотивація", "Милуюся💓💓💓 Офігенна💓💓💓", "Туфлі - вогнище🔥", "Красуня❤️", "Ліза дуже красива !!!)))))", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Йолка позувала в чорній міні-сукні з довгими рукавами. Наряд припав по фігурі зірки обтянув її ідеальні форми.

На зірці були чорні, шкіряні ботфорти. Стрункі ніжки співачки не можна було не помітити. Виглядала вона чудово.

На інших фото зірка позувала в компанії двох хлопців, які її навіть обняли.

Раніше ми писали, що Йолка впала в депресію після розставання з чоловіком, Сергієм Астаховим. Зірка навіть набрала кілька кілограмів. Через деякий час артистка взяла себе в руки і тепер виглядає шикарно.

Так, артистці вдалося позбутися від 15 зайвих кілограмів. Зараз їй можна позаздрити.

Йолка викладає фото і відео, на яких показує, що щаслива.

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