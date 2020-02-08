В сім'ї актора Келлана Латса, котрий зіграв у легендарній сазі «Сутінки» харизматичного вампіра Еммета Каллена, сталася трагедія

Дружина 34-річного актора Бріттані Гонсалес втратила дитину на шостому місяці вагітності, повідомляє Politeka з посиланням на закордонні ЗМІ.

Непороджена дівчинка померла прямо в утробі матері, і медикам довелося терміново прооперувати жінку, щоб врятувати її саму.

Про прийдешнє поповнення в сім'ї стало відомо в листопаді минулого року. Пара відповідально готувалася до батьківства, купивши все, що потрібно для дитини. Однак на початку лютого Бріттані різко стало погано, і лікарям довелося зробити операцію. За словами жінки, медики дивом врятували їй життя. Вона кілька днів провела в лікарні, їй також знадобилося переливання крові.

Зараз закохані намагаються змиритися зі втратою. На своїй сторінці у соцмережі Бріттані навіть написала лист ненародженій дочці.

«Дівчинко, це була велика честь і велике задоволення бути твоєю мамою останні шість місяців. Я була така щаслива бачити твоє маленьке личко на моніторі під час УЗД і відчувати твої ворушіння всередині. Я не знаю, чому це сталося, але я заспокоюю себе тим, що ти ніколи не відчуєш болю, а твоє серце ніхто ніколи не розіб'є. Ти зараз в руках Ісуса, й одного разу ми зустрінемося з тобою по-справжньому — на небесах», — зазначила вона.

Актор також розповів про те, що останні кілька днів стали справжнім випробуванням для всієї його родини. Він весь час був з дружиною в лікарні і всіляко підтримував її. У своєму пості у соцмережі чоловік написав дружині слова любові і подякував усім за підтримку.

Зараз Келлан і Бріттані намагаються почати життя заново і швидше оговтатися від втрати. Також пару підтримали багато зірок і колеги по «Сутінкам», наприклад, Ніккі Рід, яка зіграла у фільмі кохану Еммета.

Нагадаємо, що закохані одружилися восени 2017 року. Бріттані – телеведуча на християнському каналі.

Келлан завжди мріяв про велику родину, тому що у його батьків було дев'ять дітей. Дуже висока ймовірність того, що надалі пара відновить спроби стати батьками.

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