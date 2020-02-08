Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

В цей раз на фан-акаунті в Instagram з'явилася ціла серія жарких відео і фото з музичних гастролей.

На представлених кадрах Тіна змінила досить багато нарядів і навіть вразила формами в короткому комбінезоні зеленого відтінку.

Так, в кадрі Тіна з'явилася в спокусливому "луці": в одному лише тонкому комбінезоні салатового відтінку, підкреслившому її струнку фігуру, а також в перуці з коротким волоссям. Доповнила образ Тіна довгим чорним плащем.

Кадри були представлені з різних ракурсів, а зроблені на одному з концертів Кароль у всеукраїнському турі, який вона влаштувала в 2020 році.

До цього певица представила трепетне фото, похвалившись жіночним кадром. Цього разу співачка вирішила показати новий образ з стильній фотосесії, під час якої позувала лише в білому халаті.

Також видно, що співачка позувала на ліжку з білим рушником на голові. Примітно, що свій банний халат зірка спокусливо приспустила, частково оголивши груди. На обличчі артистки легкий макіяж в природних відтінках.

Шанувальники співачки звернули увагу під постом в Instagram також на те, що зірка прикрасила ніжний образ масивним сріблястим кулоном, який за формою нагадує краплю. До речі, раніше артистка вже представляла схожий кадр, який досить бурхливо обговорили шанувальники.

Нагадаємо, Кароль підірвала мережу відвертим виглядом

Як повідомляла Politeka, Кароль звела з розуму спокусливим нарядом

Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою в легкому платті