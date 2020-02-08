Українська співачка Аліна Гросу, яка давно живе і працює в Москві, порадувала шанувальників черговим модним луком
У своєму сторіз в Instagram 24-річна співачка опублікувала коротке відео, на якому позує в дуже стильному образі.
На дівчині – чорна напівпрозора ультракоротка сукня, чорні колготки-сіточка і такого ж кольору замшеві ботфорти.
Аліна сидить, закинувши ногу на ногу, паралельно демонструючи їх довжину і стрункість.
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Що з приводу виду дівчини думають користувачі, залишається лише здогадуватися, оскільки в сторіз немає коментарів.
Раніше ми розповідали, що Гросу зараз знімає новий кліп з собою в головній ролі. В кадрі артистка з'явилася з обличчям, вимазаним червоною фарбою, ніби в крові. Її волосся скуйовджене, а в об'єктив камери дівчина пускала сигаретний дим.
Ми також писали, що співачка поділилася фотографією, на якій вона маленька в церкві. На знімку Аліна позує в білому одязі і з великим бантом на голові. Поруч можна побачити двох жінок з зав'язаними хустками на голові, також в білому одязі. Вони стоять біля священика. Судячи зі знімку, тут Аліні не більше трьох років, а це значить, що він був зроблений 20 років тому.
Нагадаємо, Гросу кокетливо розстебнула плаття і покрасувалася перед дзеркалом
А ще Politeka писала, що Гросу в бездонному декольте засвітила все, що можна
Також Politeka повідомляла, що Гросу обтягла принади тонкою тканиною і показала себе з усіх ракурсів