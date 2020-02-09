Українська співачка Даша Астаф'єва епатувала публіку відвертим образом, який вражає буквально з першого погляду
Як повідомляє Politeka.net, екс-учасниця гурту NIKITA Даша Астаф'єва любить зніматися в чуттєвих і відвертих образах, незмінно захоплюючи шанувальників своїми соковитими формами і вмінням спокусливо позувати.
Однак у повсякденному житті артистка віддає перевагу зручному одягу, а також нерідко обходиться без макіяжу. Але в більшості випадків Астаф'єва приваблює до себе загальну увагу саме відвертими кадрами.
Новий відвертий образ співачка показала в Instagram, і треба зауважити, що він дійсно спокусливий і пікантний. Цього разу зірка продемонструвала знімок, на якому вона постала в прозорому плащі з чорними вставками, які ідеально підкреслили її фігуру.
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Під прозорим плашом на українській співачці тільки штани, артистка вирішила не носити білизну. Пикантні місця вона прикрила написом.
Співачка доповнила урочистий образ звисаючими довгими сережками. Її волосся покладені в красиву акуратну зачіску. Легкий макіяж в нюдовых відтінках зробив образ більш природним.
На жаль користувачі мережі не мають можливості прокоментувати знімок, адже він з'явився в Сториз артистки.
Також раніше повідомлялося, що цього разу зірка показала себе в яскравому вигляді, засвітившись вдома перед камерою. Як видно на ролику, Даша лежить на дивані і дивиться по телевізору своє ж виступ. Так, на Даші біле домашнє плаття, волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.
"Хлопці, ну що вам сказати... З хорошим телевізором, як з чоловіком – завжди приємно, коли не тільки красень, а ще вірний друг і помічник! Просто не хочеться виходити з дому", – Даша написала під відео.
Шанувальники залишилися в захваті від нової публікації Астаф'євої, її засипають компліментами в коментарях.
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