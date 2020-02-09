Українська співачка Даша Астаф'єва епатувала публіку відвертим образом, який вражає буквально з першого погляду

Як повідомляє Politeka.net, екс-учасниця гурту NIKITA Даша Астаф'єва любить зніматися в чуттєвих і відвертих образах, незмінно захоплюючи шанувальників своїми соковитими формами і вмінням спокусливо позувати.

Однак у повсякденному житті артистка віддає перевагу зручному одягу, а також нерідко обходиться без макіяжу. Але в більшості випадків Астаф'єва приваблює до себе загальну увагу саме відвертими кадрами.

Новий відвертий образ співачка показала в Instagram, і треба зауважити, що він дійсно спокусливий і пікантний. Цього разу зірка продемонструвала знімок, на якому вона постала в прозорому плащі з чорними вставками, які ідеально підкреслили її фігуру.

Під прозорим плашом на українській співачці тільки штани, артистка вирішила не носити білизну. Пикантні місця вона прикрила написом.

Співачка доповнила урочистий образ звисаючими довгими сережками. Її волосся покладені в красиву акуратну зачіску. Легкий макіяж в нюдовых відтінках зробив образ більш природним.

На жаль користувачі мережі не мають можливості прокоментувати знімок, адже він з'явився в Сториз артистки.

Також раніше повідомлялося, що цього разу зірка показала себе в яскравому вигляді, засвітившись вдома перед камерою. Як видно на ролику, Даша лежить на дивані і дивиться по телевізору своє ж виступ. Так, на Даші біле домашнє плаття, волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

"Хлопці, ну що вам сказати... З хорошим телевізором, як з чоловіком – завжди приємно, коли не тільки красень, а ще вірний друг і помічник! Просто не хочеться виходити з дому", – Даша написала під відео.

Шанувальники залишилися в захваті від нової публікації Астаф'євої, її засипають компліментами в коментарях.

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