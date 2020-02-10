Відома українська виконавиця Даша Астаф'єва в мокрій білизні вирішила показати, як вміє пірнати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Tiktok зірки.

Так, співачка слоумо показує, як пірнає в басейн в окрой майці і білизну. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Який орешик», «так і проситься на гріх», приїжджай до нас – в проруб поныряем», «погано стрибнула», «вау, який ідеальний вигляд», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, екс-учасниця гурту NIKITA Даша Астаф'єва любить зніматися в чуттєвих і відвертих образах, незмінно захоплюючи шанувальників своїми соковитими формами і вмінням спокусливо позувати.

Однак у повсякденному житті артистка віддає перевагу зручному одягу, а також нерідко обходиться без макіяжу. Але в більшості випадків Астаф'єва приваблює до себе всеообщее увагу саме відвертими кадрами.

Новий відвертий образ співачка показала в Instagram, і треба зауважити, що він дійсно спокусливий і пікантний. Цього разу зірка продемонструвала знімок, на якому вона постала в прозорому плащі з чорними вставками, які ідеально підкреслило її фігуру.

Під прозорим плащем на українській співачці тільки штани, артистка вирішила не носити білизну. Пікантні місця вона прикрила написом.

Співачка доповнила урочистий образ звисаючими довгими сережками. Її волосся покладені в красиву акуратну зачіску. Легкий макіяж в нюдовых відтінках зробив образ більш природним.

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