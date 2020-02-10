Топ-суконь Анджеліни Джолі на червоній доріжці

В очікуванні церемонії «Оскар 2020» варто згадати, які вбрання Джолі запам'яталися публіці найбільше. Про це пише Politeka.net з посиланням на соціальну мережа Instagram, де з'явилися кадри з голлівудською знаменитістю на червоній доріжці.

найкращим нарядом на церемонії Оскар визнано білосніжне шовкове плаття Анджеліни Джолі в 2014 році. Зазначимо, що сайт OnBuy.com провів опитування серед користувачів мережі з приводу того, яке плаття вони вважають найкращим за всю історію кінопремії. Бренд Marc Bouwer виділив красуню Анджеліну Джолі на червоній доріжці серед інших зірок у 2004 році.

Також варто відзначити плаття Анджеліни Джолі в 2012 році.

Тоді чорне плаття Versace з ефектним розрізом в свій час породило мільйон мемів, зробивши ногу Анджеліни Джолі зіркою інтернету. Так чи інакше, поза актриси ідеально підходить для демонстрації її вражаючого наряду.

Для премії Американського суспільства кінооператорів ACS Awards актриса вибрала шифонова бежевій сукні від Elie Saab, декороване сріблястим мереживом. Джолі тримає вірність улюбленому бренду вже багато років, а одним з її найвідоміших виходів у сукні ліванського бренду став образ на 86-й церемонії «Оскара» у 2014 році – той же бежевий шифон і мерехтливе мереживо.

Для виходу Анджеліни Джолі на церемонії британської премії BAFTA-2018 вона віддала перевагу британському бренду Ralph&Russo – плаття-бюстьє з невеликим шлейфом і відкритими плечима. Зірка на червоній доріжці не викликала ніяких інших емоцій, крім захоплення.

Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило"

Як повідомляла Politeka, Джолі вразила скандальним чином у новій фотосесії: "з одягу тільки фата"

Також Politeka писала, що Джолі наздогнала смертельна небезпека прямо під час зйомок: «довелося…», подробиці