Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла показала фото з відпочинку

На фото Добкіна показує себе в зеленому купальнику. Алла позувала цього разу на тлі піску на пляжі. Вона вирішила в цей раз зробити селфи, при цьому закрила одне око. Варто відзначити, що купальник був досить вузьким для дівчини, адже через нього дещо можна було побачити. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Яке найулюбленіше захоплення?)" - написав фанат питання Аллі. Добкіна відповіла, що любить спорт і бокс.

Ніхто не зміг поставити лайки або прокоментувати фотографію. Адже вона була опублікована в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що 26-річна Алла Добкіна, дочка відомого українського політика Михайла Добкіна без тіні збентеження ділиться відвертими знімками в мережі.

На цей раз красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram фото, зроблене в авто. З блискучим від поту обличчям і з трохи розпатланим видом Алла позувала на очах у маленького сина, який перебував на задньому сидінні. Дівчина підняла одну руку, доторкнувшись до волосся, а в іншій - тримала телефон, щоб зробити селфи. Також традиційно, як і на багатьох інших попередніх фото, Добкіна зробила губи "качечкою". А від її томного погляду мурашки по тілу.

Повідомлялося, що донька відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, опублікувала новий знімок з відпочинку.

На одному з нових знімків співачка похвалилася розкішною фігурою - тонкою талією, пишними грудьми і стрункими ніжками.

Алла позувала в купальнику бежевого кольору, піднявши руки догори. Дівчина накинула на себе сорочку. Її образ завершували браслети, ланцюжок з хрестиком, модні окуляри і капелюшок.

Дочка Добкіна зробила губи качечкою, піднявши підборіддя.

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