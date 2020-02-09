Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла показала фото з відпочинку
На фото Добкіна показує себе в зеленому купальнику. Алла позувала цього разу на тлі піску на пляжі. Вона вирішила в цей раз зробити селфи, при цьому закрила одне око. Варто відзначити, що купальник був досить вузьким для дівчини, адже через нього дещо можна було побачити. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Яке найулюбленіше захоплення?)" - написав фанат питання Аллі. Добкіна відповіла, що любить спорт і бокс.
Дружина Комарова в міні-спідниці вирішила похвалитися не тільки красою, фото: "Як же чоловікові пощастило"
Біда звалилася на скандальну Волочкову, потрібна термінова операція: "Виросла величезна..."
Хвора на рак Алла Мазур негайно звернулася до українців, останній пост вражає: "Борітеся!"
Нове фото Галкіна з дочкою сколихнуло мережу: "Хто ж мама?"
Ніхто не зміг поставити лайки або прокоментувати фотографію. Адже вона була опублікована в сторіс, де така функція відсутня.
Раніше ми повідомляли, що 26-річна Алла Добкіна, дочка відомого українського політика Михайла Добкіна без тіні збентеження ділиться відвертими знімками в мережі.
На цей раз красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram фото, зроблене в авто. З блискучим від поту обличчям і з трохи розпатланим видом Алла позувала на очах у маленького сина, який перебував на задньому сидінні. Дівчина підняла одну руку, доторкнувшись до волосся, а в іншій - тримала телефон, щоб зробити селфи. Також традиційно, як і на багатьох інших попередніх фото, Добкіна зробила губи "качечкою". А від її томного погляду мурашки по тілу.
Повідомлялося, що донька відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, опублікувала новий знімок з відпочинку.
На одному з нових знімків співачка похвалилася розкішною фігурою - тонкою талією, пишними грудьми і стрункими ніжками.
Алла позувала в купальнику бежевого кольору, піднявши руки догори. Дівчина накинула на себе сорочку. Її образ завершували браслети, ланцюжок з хрестиком, модні окуляри і капелюшок.
Дочка Добкіна зробила губи качечкою, піднявши підборіддя.
Нагадаємо, волога Алла Добкіна вразила фігурою в тонкому бікіні
А ще Politeka писала, що дочка Добкіна заворожила ідеальними формами в напівпрозорому платті
Також Politeka повідомляла, що дочка Добкіна оголилася заради пікантних фото на Мальдівах