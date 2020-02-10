На шоу "Голос країни" тривають сліпі прослуховування

У неділю, 9 лютого, відбувся четвертий випуск проекту, пише Рoliteka.net. Чим запам'ятався ефір, читайте далі.

Виступ, що не менш запам'ятався був у 24-річній Асі Хорошун. Дівчина працює на кількох роботах, в тому числі, прибиральницею в цирку. Всі тренери повернулися під час виконання дівчиною пісні "Нас не догонят" групи "Тату". У підсумку Ася вибрала тренера Монатіка.

25-річний Микола Свід приїхав з міста Славутич. Хлопець дбає про свою маму, у якої відмовили дві нирки. Щоб підтримати її фінансово, він працює в караоке. Під час виконання пісні "Снег" Ірини Білик до нього повернулися Потап і Настя Каменських та Дан Балан. Хлопець зупинив вибір на перших.

Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук теж прийшов на сліпе прослуховування. Він виконав реп-хіт "Time to Say Goodbye". Тіна Кароль, Монатік і Потап з Настею повернулися до Володимира. Але, як з'ясувалося, це був просто розіграш, і нікого з тренерів шоумен не вибрав.

Киянка Катерина Чемезова - зірка корпоративів. Вона виконала пісню Майлі Сайрус "Nothing Breaks Like a Heart". Дівчина вибрала Монатіка.

27-річний Юрій Самовилов з Донецька зворушив Тіну Кароль до сліз. Хлопець працює сценаристом популярних музичних проектів каналу 1+1 "Голос країни" і "Танці з зірками". Під час виконання пісні Стінга "Englishman in New York" всі тренери повернулися, крім Дана Балана. Самовилов зізнався, що боїться Тіну, хоча прагне до неї в команду. Ці слова довели зірку до сліз: "Ніхто не розуміє, як це бути сильною жінкою", - сказала Тіна.

Одним з яскравих учасників став Артем Семенов, який 10 років тому брав участь у шоу "Україна має талант". Зараз він займався домашнім фермерством, але вирішив повернутися в шоу-бізнес. Семенов заспівав "Лебедину вірність". На його виконання повернулися Тіна Кароль та Потап з Настею. Артем вирішив піти в команду першій.

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