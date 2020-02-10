Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

цього разу Даша показала, як розважається на відпочинку. Зазначимо, зірка нещодавно вирушила у відпустку разом з близькими друзями і активно ділиться звідти новими фото і відео.

Так, кілька годин тому в розділі Сторі Instagram з'явилися кадри, на яких вона позувала в теплому зимовому образі, ніж умилила мережу. Примітним стало те, що Даша вирішила показати, як сильно вона любить сніг і для цього извалялась в ньому, скотившись з невеликого замету.

Після, сміючись і регочучи, вона отряхнулась і піднялася назад, на місце, звідки скотилася. При цьому Астаф'єва виглядала щасливою та задоволеною собою. Зазначимо, співачка позувала у теплій шубі з леопардовим принтом.

А щоб підтримувати себе в ідеальній формі, зірка не тільки часто відвідує косметолога, але ще й дбає про свою шкірі сама.

«протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово має макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним. У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь-який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», – зазначала раніше у своєму інтерв'ю Даша.

Так, на сторінці зірки артистка показала себе в одному халаті і з патчами на очах, нагадуючи про улюбленому догляді за шкірою.

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