Колишня наречена Віталія Козловського зізналася, що в їх стосунках співак був дуже жадібним

Українська блогерша і учасниця шоу «Холостяк» Раміна Эсхакзай розповіла про свої стосунки з Козловським у програмі «Життя відомих людей» (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). За її словами, співак був на диво жадібним і доходило до того, що їй доводилося випрошувати навіть власне дорогу обручку.

«Ну, добре. Якщо ми купуємо дорогу обручку, то тільки тобі. Тому що для мене не принципово», - сказав тоді Козловський.

Однак, на цьому їхні розбіжності не закінчилися. Так, Раміна стверджує, що співак планував забрати собі всі гроші, які їм подарують на весіллі.

«Я вкладаю гроші, тому давай з тобою напишемо список, хто які подарунки забирає. Якщо мої гості дарують щось дівоче, то це тобі. Якщо гроші – це мені. Плюс він мені сказав, що у нього більш заможні друзі, ніж у мене. І це буде справедливо. Я це сказала мамі, і вона відповіла, що не прийде ні на яке весілля. Ось у цей момент я зрозуміла, що щось пішло не так», - згадує дівчина.

Вона також підігріла чутки про нетрадиційну орієнтацію співака, заявивши, що між ними не було інтимного зв'язку.

«Що я скажу – сексу у нас не було. Нетрадиційної орієнтації він чи ні – я не бачила. Щоб він з чоловіком цілувався, займався сексом. Я тобі скажу, якщо тобі цікаво, і ви це пустите в ефір, коли ми цілувалися – він збуджувався», - розповіла Раміна.

Варто відзначити, що раніше дівчина вже розповідала, що їх з Козловським пара насправді не була щасливою, і вона відчула себе краще після розставання.

Обидва готувалися до весілля і Раміна думала, що все налагодиться після знаминательного події. Однак постійні сварки не дали цьому статися.

До того ж, як виявилося Віталій Козловський любить іншу. За словами Рамины, її бентежило те, що з ними завжди є третій чоловік. Куди б вони не пішли з ними постійно був концертний директор Віталія. Навіть святкування Нового Року проходило втрьох.

Слово за слово і Віталій, нарешті, зізнався, що у нього стосунки з його концертним директором. Співак закрутив роман з екс-учасницею "Холостяка" на зло колишньої, коли вони були в сварці.

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