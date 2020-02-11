Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала себе в новому образі
На фото Кумейко позує в короткій чорній сукні. Можна відразу зауважити, що Анастасія вирішила не надягати білизну. На фото добре видно ідеальні ноги співачки. Образ виконавиця доповнила цікавим макіяжем і зібраним у хвіст волоссям. Кумейко в цей раз сиділа на пуфику, а на тлі можна побачити штору, крісло і інших людей. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли оцінити знімок або написати під них коментарі. Все із-за того, що фото було опубліковано в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.
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Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, екс-солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала новий образ на фоні штор.
цього разу Кумейко показала себе у чорному боді, яке добре підкреслило стегна Анастасії. Співачка виставила груди вперед і вийшла досить цікава позиція. Можна відразу зауважити, що артистка стоїть боса на підвіконні між штор. Знімок вийшов дуже ніжним і мотивуючим.
Фанати поставили майже дві тисячі лайків і написали кілька коментарів:
"Це прям дуже", "З Настею кожен день райським буде", "Завжди вам раді".
Повідомлялося, що українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше співала в групі Nikita, а нині виступає під сценічним псевдонімом DJ Nana, приголомшила незвичайним вбранням.
Дівчина поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Настя з'явилася в білому платті-вишиванку з червоним орнаментом. Волосся у неї укладені з косою і стрічками в українському стилі. Доповнив Образ яскравий макіяж, особливо прекрасні димчасті очі, надають якусь загадковість. По всій видимості, в кадрі відображена примірка і "підгонка" вишиванки. Поруч зі знаменитістю знаходиться молодий чоловік, який поправляє вбрання і доводить все до досконалості.
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