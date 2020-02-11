На нових знімках артистка показала себе в стильному образі під час масштабного концерту

Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Зірка без втоми здатна відпрацювати безліч концертів поспіль, перетинаючи кордони і долаючи кілометри між містами та країнами. Вона збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами.

В цей раз співачка приголомшила мережа цілою серією кадрів з останнього виступу. Так, по завершенню відпочинку Світлана вирушила назад в РФ, де вже працює кілька років. На показаних в розділі Сторі кадрах співачка здивувала супер-короткою спідницею, доповнивши образ такого ж забарвлення топом і золотистими ботфортами на тонкому каблуці.

Нагадаємо, 8 лютого відгримів концерт Big Love Show, де вона виступила в провокаційному вбранні. Сам концерт був присвячений швидкого настання Дня Святого Валентина. Схоже, Світлана Лобода вирішила, що в день, який присвячується любові, необхідно з'явитися на публіці відразу в кількох образах. Тому співачка за виступ змінила далеко не один наряд.

До цього співачка показала, як з'явилася під час прем'єри фільму "Лід-2" в кінотеатрі "Октябрь". Варто відзначити, що на прем'єрі фільму, на якій і була присутня зірка, відбулася евакуація через сильне задимлення.

Сама артистка з'явилася в оверсайз піджаку, темних блискучих лосинах і ботфортах. На обличчі співачки був присутній яскравий макіяж, а волосся було акуратно покладені, причому без чубчика, яку досить часто показує зірка під час концерту, змінюючи імідж один за іншим.

«Вам без чубчика так класно, з чубком теж, але без чубчика крутіше, мені б так) і щоб з чубком і БЕЗ😊», «Ну як можна бути такою ідеальною????🤤😻😭🤤✨🕊», «від Вашого способу точно 🤯🤯💘🧚🏻‍♀️💫», «Вези мене водій немооой💥🤯😘😘», «Я Вас не впізнала», «Боже, ну я просто таю...🤯 Неможливо красива 😍😍💥», «Чому сьогодні, якщо говорили 14?», «Яка гарна, ну неможливо !😭😭😍❤️», «Здрастуйте!, «Шикарна ♥️ Фото просто бомба 🔥 Богиня 😇».

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