Молдавський співак, тренер шоу «Голос країни-10» Дан Балан зав'язав стосунки з українкою

20-річну дівчину Анастасію, яка, швидше за все, є новою дівчиною артиста, вирахували журналісти. Як пише Viva, про стосунки Балана з Анастасією повідомив інсайдер.

Незважаючи на те, що Балану активно приписували роман з колегою по «Голосу» Тіною Кароль, реальність виявилася набагато скромнішою. Обраницею співака стала 20-річна студентка Харківського національного університету імені Каразіна. За даними ЗМІ, в минулому році дівчина стала переможницею конкурсу краси в університеті. Як з'ясувала Рoliteka.net, у минулому році титул «Міс-університет» в ХНУ завоювала Анастасія Соломаха.

За словами інсайдера, дівчина захоплюється танцями, часто буває на зйомках «Голосу країни», а також вхожа в коло українського шоу-бізнесу. Анастасія їздила з Баланом відпочивати в Буковель та Бухарест.

У підтвердження слів інсайдера журналісти знайшли відео, на якому видно, що Настя танцює в квартирі Дана Балана.

Нагадаємо, що як тільки Балан став тренером шоу «Голос» в Україні, йому відразу ж стали приписувати роман з Кароль. Чоловік активно фліртував з незаміжньою артисткою, дарував їй квіти і навіть заспівав з нею дуетом. Багато хто здогадувався, що історія з Кароль – всього лише піар-хід.

Відзначимо, що сам артист поки не прокоментував чутки про стосунки зі студенткою, хоча, за словами інсайдера, їх роман триває вже близько року. Сама Настя на запитання передплатників про те, що відбувається між Баланом і Кароль, відповіла: "Роман, написаний рукою генія".

До речі, буквально днями в мережі з'явилися відверті знімки Балана з танцівницею з його балету. Чарівна блондинка на фото обіймала співака. Це не було схоже на дружні обійми.

Нагадаємо, що на початку лютого в мережу злили фото Балана з прекрасною блондинкою, "закохані".

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