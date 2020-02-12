Відомий український і білоруський телеведучий Дмитро Танкович висловився про цензуру в гумористичних шоу України і Росії

Як повідомляє Politeka.net він зазначив, що в РФ потрапив під цензуру жарт про Путіна, показаний в КВК. Таку заяву артист зробив в інтерв'ю для шоу "Предельник", яке транслюють на Youtube-каналі (, щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Танкович згадав, як, після монтажу, один з випусків КВК прийшов подивитися сторонній чоловік – він двічі перевірив весь епізод, і одна зі сцен за участю двійника президента Росії Володимира Путіна викликала в нього питання. В результаті він попросив вирізати один з жартів. Практично через путінську цензуру ледь не зірвався виступ команди, адже Путіну не подобаються жарти про нього.

"Якийсь жест був, я зараз не згадаю вже. І чувак сказав: "Ан ні, це не треба! В цей момент не показуйте жест, перебийте залом", - сказав телеведучий.

Він також похвалив "Лігу Сміху", зауваживши, що в українському проекті цензура відсутня.

Користувачі мережі прокоментували висловлювання Дмитра Танковича. Багато з них зраділи довгоочікуваному інтерв'ю Танковича і згадали найбільш вдалі номери часів КВК.

"Класна була команда - і тексти, і акторка. Рада, що все у капітана добре👍", "Пам'ятаю хлопців ще з 98года, тоді в КВН грали в театрі Горького", "Дуже хороша команда КВК і дуже улюблена!!! Пікова дама це шедевральний номер!!! Дякуємо за гостя", " Ох, брати Білоруси) ПП це Легенда. Мої улюбленці. Дуже радісно дивитися на самодостатніх людей, які не зупиняються на досягнутому. Отримала задоволення від перегляду і прослуховування)) дякую за настрій!".

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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