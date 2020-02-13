Популярна співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Віра Брежнєва з'явиться на обкладинці модного журналу

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net . Брежнєву зняли для обкладинки весняного номера Сosmopolitan. Для обкладинки вона знялася в гарній сукні з незвичайним принтом і чоботях. На другому знімку для журналу Брежнєва з'явилася в бежевому літньому костюмі.

«Весна вже наступає!!!! З новою, подвійною обкладинкою cosmopolitan… Всередині - заряд весняної енергії, нове інтерв'ю і трохи секретів», - повідомила Віра.

За короткий час пост артистки зібрав майже 60 тисяч лайків. Не стримався і чоловік артистки Костянтин Меладзе, залишивши лайк під фотографією своєї коханої. Шанувальники Віри стали хвалити її за прекрасний образ і зовнішній вигляд.

«Ну як тобою не захопитися!», «Класні образи! Виглядають», «Ну ти даєш», «Красива дівчина», "Яка крута облооожкааа!!!" - пишуть фоловери.

Але знайшлися і ті, хто звернув увагу на екстремальну худобу Брежнєвої. Артистка справді сильно схудла останнім часом.

«Віра їсти тобі треба... зовсім схудла», «Більше не треба худнути.. а то стаєш схожою на всіх цих "штучних"», - пишуть стурбовані шанувальники.

Раніше ми писали, що 38-річна Віра Брежнєва опублікувала фотографію в купальнику. Дівчина влаштувала лютневий заплив на свіжому повітрі в басейні з підігрівом. Вона назвала цей день днем своїх задоволень. Знімки викликали фурор серед шанувальників Віри.

«Божественний вигляд», «Особисте щастя любить тишу...», «не показуйте це Меладзе», «бомба-ракета», «Краса!!! Ви в своїй морській стихії, Віра!!! Фея води», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Костянтин Меладзе "випустив свого звіра" після зізнання Брежнєвої про розлучення: "Браво!".

Politeka повідомляла, що Віра Брежнєва без білизни показала "подарунок" для Меладзе у бездонному декольте: "Апетитна".

Також Politeka писала, що Брежнєва влаштувала вночі пікантні розваги з подругою: "Куди подівся Меладзе?".