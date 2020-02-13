Відомий російський актор Сергій Глушко, більш відомий під сценічним ім'ям Тарзан, чоловік української співачки Наташі Корольової, показав нові фотографії в Instagram

На фото Тарзан позує з голим торсом, в штанях і без взуття. В цей раз Глушко вирішив не збирати волосся у хвіст. В руках він тримав іншу актрису, яка взялася за його біцепс. Вона була в чорній сукні і з хвостом На тлі можна побачити театральний реквізит і штору. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вистава «Убий мене, кохана» за п'єсою Е. Ісаєвої «Інфернальна комедія” у двох діях в травні з гастролями в Іспанії", - написав Сергій.

Фанати встигли поставити більше 700 лайків і написали кілька коментарів:

"Перше фото шедевр! А як в Іспанії народ розбереться. Або ви заговорите по-іспанськи?", "Сергій Адольфович, вибачте: тут на 3 фото, це з вами реально співачка Йолка?", "Чи молилася ти на ніч?".

Раніше ми повідомляли, що 49-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, без тіні збентеження грає м'язами на камеру і показує свої забави з іншими жінками.

Артист поділився фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у вельми пікантному образі. Впадає в очі, що кадр оброблений в графічному редакторі: фарби трохи неприродно насичені. У підписі до фото Тарзан (справжнє ім'я артиста) назвав приміщення "дачею", хоч з вигляду схоже на якийсь казковий палац. Танцюрист схилився над каміном, складаючи в нього поліна.

Повідомлялося, що чоловік російської співачки Наташі Корольової Тарзан показав шанувальникам дуже незвичайний наряд.

Фото в костюмі шоумен і стриптизер Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан, опублікував на своїй сторінці в Instagram. На знімку він зображений в обтягуючих лосинах і кофті з малюнком машинного механізму. Тканина костюма не дуже щільна, тому місцями просвічується. Особливо це помітно на мускулистом тілі Тарзана.

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