Популярна українська блогерша, ведуча передачі "Ходять чутки" Раміна Эсхакзай героєм чергової передачі зробила лікаря Євгенія Комаровського

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Рамины в Instagram (для перегляду відео прочитайте до кінця)

Раміна опублікувала у соцмережі спільне фото з Комаровським, на якому відомий лікар обіймає дівчину ззаду. При цьому образ вийшов навіть пікантним, адже піджак колишньої нареченої співака Віталія Козловського растегнут.

Також блогерша додала опис, де перерахувала основні теми бесіди з Комаровським.

"Хайп на коронавирусе, шкідливі поради инстамам і відповідальність перед аудиторією. Смертельні пологи вдома, епідемія кору та туберкульозу, чому потрібно робити щеплення", - написала Раміна.

Крім того, мова в резаговоре пішла про сімейне щастя і загальних проблемах медицини в Україні, таких як зарплати лікарів і корупція.

В коментарях до фото користувачі активно висловлювалися як щодо проблем, порушених у інтерв'ю, так і щодо фото.

"Прививки. он бы привил всех от даже не существующих болезней) хотя правда, очень позитивный дядя", " Чётко и с юмором, выпуск огонь!!!!", " Оооо Евгений Олегович, это уже вышка", " Так вцепился, что аж кулачок рефлекторно сжался", "Смотрю интервью с открытым ртом! Рамина, браво. Одно из лучших интервью", " Кто-то наконец копнул эту тему с женщинами, рожающими дома в бассейн, проедающимися плаценту и пропагандирубщими это в интернете! Борьба с мракобесием продолжается".



Нагадаємо, що раніше Раміна Эсхакзай розповіла про свої стосунки з Козловським у програмі «Життя відомих людей». За її словами, співак був на диво жадібним і доходило до того, що їй доводилося випрошувати навіть власне дороге обручку.

"Ну, добре. Якщо ми купуємо дороге обручку, то тільки тобі. Тому що для мене не принципово», - сказав тоді Козловський.

Однак, на цьому їхні розбіжності не закінчилися. Так, Раміна стверджує, що співак планував забрати собі всі гроші, які їм подарують на весіллі.

Нагадаємо, экс-наречена Козловського розповіла про зради співака: "Була дуже нещасною".

Як повідомляла Politeka, Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Рамины: "Я її вирвав".

Також Politeka писала, що экс-наречена Козловського роздяглася і вразила видом в звичайному житті.