Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк планує розкрити всю правду про ситуацію навколо своєї матері в ефірі популярного російського ток-шоу

Російські ЗМІ повідомляють про те, що 24-річна Ганна Заворотнюк планує прийти на передачу Андрія Малахова «Прямий ефір», щоб прояснити всі питання з приводу хвороби своєї матері і розвіяти численні чутки на цю тему. Можливо, цей випуск шоу стане першим, на якому буде представлена офіційна інформація про хворобу Заворотнюк і про хід її лікування.

Втім, поки що ні сам Малахов, ні сімейство Заворотнюк не підтверджують цю інформацію. Інтернет-користувачі також не поспішають вірити у сенсацію. Виною тому початкова позиція сім'ї відомої актриси. З самого початку її хвороби вони тримали всю інформацію про це в таємниці і не давали жодних коментарів ЗМІ.

При цьому журналісти постійно знаходять нові подробиці про стан Заворотнюк, посилаючись на близькі до родини джерела або на працівників медичних установ. Втім, вся ця інформація залишається нічим не підтвердженою.

Нагадаємо, що останнім часом ходять чутки про те, що Анастасію Заворотнюк виписали з клініки. Справа в тому, що після новорічних свят журналісти перестали бачити сім'ю Насті біля клініки. За даними інших ЗМІ, зараз Заворотнюк перебуває у себе вдома в Автомагістраль. Ці чутки пов'язані з тим, що рідних актриси бачили в місцевому храмі на Хрещення.

«Петро і Аня приїхали після служби на машині, хоча від їх дому пішки йти десять хвилин. Мабуть, не хотіли привертати уваги і відповідати на запитання про здоров'я Насті», - розповіли очевидці.

Доглядальниця реабілітаційного центру розповіла про лікування Анастасії Заворотнюк у приватній клініці. Раніше жінка постійно бачила, як зірку серіалу «Моя прекрасна няня» возять на процедури. Тепер вона актрису не бачить.

«Або їй стало гірше і вона прикута до ліжка. Або її відвезли. Нам таке не говорять. Ми про свого клієнта не все знаємо. Раніше вона навіть групові заняття в басейні відвідувала. А тепер пропала», - поділилася інформацією жінка.

Нагадаємо, відомий артист розповів всю правду про хвору на рак Заворотнюк.

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