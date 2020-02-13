Леонардо Ді Капріо відмовився фотографуватися з Філіпом Кіркоровим на премії «Оскар»

Як стало відомо раніше, відомий російський співак відвідав престижну американську кінопремію, вручення якої проходило днями в Лос-Анджелесі. Там йому пощастило сфотографуватися з однією з легенд світового кіно – Бредом Піттом. Однак, як з'ясувалося, не весь вечір короля російської поп-сцени видався таким вдалим.

Судячи з Інстаграму Кіркорова, він сидів у третьому ряду і вів пряму трансляцію для своїх відданих шанувальників. Зовсім поруч розташувалися Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт. Російський співак не втримався і, як справжній фанат, попросив сфотографуватися із зіркою «Титаніка». Однак, Ді Капріо фотографуватися з Філіпом Бедросовичем не захотів, і спритно ухилився від такого настирливої уваги.

На щастя для Кіркорова, Пітт виявився куди більш поступливим.

До цього ми писали про те, що на церемонії «Оскар» Кіркоров з'явився в компанії телеведучої і бізнес-вумен Аліси Бартовой-Лобанової. Вони похвалилися іменними запрошеннями на церемонію, зазначивши, що будуть присутні на самому крутому заході в світі.

Як стало зрозуміло зі слів Лобанової, на Оскар її запросив Кіркоров. Це був його подарунок. Пара красувалася на червоній доріжці і робила селфи на тлі Оскара і гостей заходу.

Судячи з сториз співака він був дуже радий побувати на такому заході, його захопленню не було меж. Кіркоров кілька раз хвалився своїм квитком, показував, хто знаходиться поруч з ним, наголошував на своїх сториз голлівудських зірок. По роликах видно, що Кіркоров буквально стежив за зірками і хвалився тим, що стоїть поруч з ними на відстані витягнутої руки. Він наголошував на своїх відео Елтона Джона, Тома Хенкса, Леонардо Дікапріо і Бреда Пітта.

З останнім він навіть зробив селфи. Він також знімав артистів, які давали інтерв'ю журналістам.

Нагадаємо, Кіркоров здивував поведінкою на «Оскар», дістав навіть Бреда Пітта.

Як повідомляла Politeka, Басков і Кіркоров висміяли ганебну поведінку вірного любителя Путіна: "Зло буде покарано!".

Також Politeka писала, що Кіркорову жорстко дісталося за непристойності з черницями, мережа в люті.