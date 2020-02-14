52-річний співак Філіп Кіркоров налаштував проти себе віруючих росіян, презентувавши провокативний кліп на пісню "Романи"

Як передає Politeka.net, артист поділився кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, а також YouTube (щоб подивитися, проскрольте вниз). Кліп знімали в католицькому храмі. Кіркоров виступив в ролі священика, а його спокусницею стала молода красуня, яку зіграла актриса Катерина Варнава. Загальне божевілля на гріховних думках торкнулося й черниць, які влаштували дикі танці в спокусливих боді.

Своїм кліпом Кіркоров влаштував справжній переполох в мережі. Одні розхвалили артиста за невгамовний креатив, інші пожурили за "перебір" з розпустою.

"Костюмером, я так розумію, був сам Кіркоров. Спустився в середу на сніданок, заодно і відзняв кліп :)"

"Супер💥💥😍 Філіп кращий! Монашки все-таки вберегли його від гріха))"

"Агнець Божий і ногаста дияволиця!"

"Вам не здається , що це перебір ? Церковна тематика тут не доречна" - "згодна. Ка*єц перебір. Навіть не приємно" - "Здаэться танцювальний кліп такий. Але якесь відчуття після перегляду черниць не дуже" - "теж не розумію до чого черниці в панчохах 🤔" - "я теж подумала, що це мракобісся якесь... без кліпу, сама пісня - нормальна, а от кліп - нєє..." - "почитайте Декамерон. Черниці будь здорові грішили і одна з одною, і з пастушками! Та й Філіп не першим тему розпусних черниць обіграв, все вже було до нього. ❤️"

"Це повний пі...ц куди світ котиться нічого в людях святого не залишилося!!! ❤️❤️"

"Філ, не зайшло......🤢"



"Гори в пеклі!"

Раніше ми повідомляли, Кіркоров осоромився на церемонії вручення премії "Оскар". Артист сидів недалеко від голлівудських знаменитостей Бредом Піттом і Леонардо Ді Капріо і вів онлайн-трансляцію для своїх фанатів. Пітт погодився на спільний знімок з Кіркоровим, а ось Ді Капріо вправно ухилився від селфі зі співаком. До такого повороту життя не готувало російську зірку.

Нагадаємо, Кіркоров здивував поведінкою на «Оскар», дістав навіть Бреда Пітта.

Як повідомляла Politeka, Басков і Кіркоров висміяли ганебну поведінку вірного любителя Путіна: "Зло буде покарано!".