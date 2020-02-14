22-річна Альона Преснякова, дружина Микити, онука примадонни, збентежила пікантними знімками

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на якаих без тіні збентеження посвітила соковитими принадами. Альона з'явилася в чорному боді з пишними рукавами світло-персикового відтінку. Її талію підкреслив пояс з великою металевою бляхою, а на ногах красувалися бежеві ботфорти. Ідеальна зачіска, макіяж природних кольорів, а також овальної форми сережки у вухах доповнили неперевершений образ красуні.

Останній кадр, на якому Альона позувала присівши навпочіпки, вже точно не залишить нікого байдужим. Дівчина безсоромно похвалилася розкішним тілом, даючи шанувальникам щосили насолодитися її красою.

"Ще одна наша серія з @vasilevskaya.ph ❤️ Який кадр краще? 1/2/3/4/5?", - пише у соцмережі Преснякова.

Більшість користувачів зазначили, що модель на всіх знімках просто приголомшлива.

"Вау, вогонь 🔥🔥🔥❤️"

"Фотки бомбічеські всі! Але 5 це прям 🌪 ураган😂. Можна запитати у кого така красуня?"

"Слів немає яка сеньйора 🤯😱"

"Просто сметанка 🤗🔥👍"

"Всі 5 ти красуня!"

"Всі прекрасні! Другий особливо чіпляє ❤️"

"Нереальна досконалість❤️"

Зазначимо, онук співачки Алли Пугачової, син Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова, Микита одружився на Альоні в 2017 році. А зустрічатися вони почали трьома роками раніше, коли дівчині було всього 17-ть і вона йшла в одинадцятий клас.

На момент пропозиції руки і серця Альона вже жила разом з Микитою у великому будинку в селі Малі Бережки, де пройшло дитинство хлопця.

Раніше ми повідомляли, Альона показала в Instagram їх з чоловіком пристрасну любов: гарячі кадри з відпочинку на Балі підірвали мережу. На одному з фото, зробленому на пляжі біля кромки океану, Микита ніжно обійняв дружину і нахилився, ніби бажаючи поцілувати. Альона збентежено опустила погляд, але при цьому щасливо посміхалась.

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