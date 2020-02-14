Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели" показала, як вона проводить процедури по схудненню

На кадрах Слава позує в спеціальній масці для особи, а також з пов'язкою на голові. Волосся Камінська зібрала в пакет, щоб не заважали. Співачка цього разу була без білизни. Після цього вона показала, що відбувається у неї знизу, і виявилося, що там роблять щось невідоме за допомогою якогось приладу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Так приємно я ще ніколи не худла. Зараз розплачуся", - підписала ролик Камінська.

Фанати встигли подивитися відео 30 тисяч разів. Вони написали ще кілька коментарів:

"Я чула, що Ви взагалі поміняли орієнтацію ,скажіть будь ласка чи варто вірити", "Завиду", "Очі так виблискують, Напевно все-таки чарівник, а не казкар", "від чого ти худнеш", "Сама собі", "Як так можна, вам навіть маска для обличчя йде. Відьма", "Взяла сфотографуватися", "Бажаю кохати і бути коханою".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників.

На нових кадрах зірка також в улюбленій манері показала не тільки новий спортивний костюм, підкреслений її груди, але і свого тренера. Також співачка показала. як жартівливо качає прес перед чоловіком, використавши незвичайний Інста-фільтр на обличчі.

Повідомлялося, що солістка групи «Неангели» Слава Камінська з'явилася на допрем'єрному показі фільму «Гола правда», в якому вона зіграла одну з ключових ролей.

Під час заходу Камінська зізналася, що найскладнішою сценою у фільмі була сцена з Дмитром Ступкою. За словами артистки, її груди розповзалася в різні сторони. Про це Камінська розповіла телеведучій Соломії Вітвіцької.

Нагадаємо, Слава з "Неангелів" в короткому топі показала, як треба худнути

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