Знаменита артистка поділилася кадрами, на яких показала себе в новому образі

Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

цього разу артистка вирішила похвалитися незвичайним відеороликом, позуючи на сцені шоу-туру "The Best", де виконує свої найяскравіші хіти.

Так, артистка представила прем'єру пісні "Я б літала", вийшовши на сцену в брючному синьому костюмі вільного розміру з масивних паєток. Причому зірка продовжує це під час свого туру, кожен раз привертаючи увагу до нових робіт.

Також на показаному відео можна помітити ще кілька стильних нарядів зірки. Наприклад, яскраво-червону сукню з блискітками і пікантними вирізами з боків. Шанувальники під новим постом в Instagram зірки написали свої враження з приводу побаченого, а також розповіли про очікування, пов'язані з новими виступами.

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак скасовує своє відоме концертне шоу «Діва» і соло-концерти в різних містах РФ.

Багато сольні концерти артистки опинилися під загрозою зриву, велять людям здавати куплені квитки на виступи.

Організатори говорять про «технічних причинах» проблем зі скасуванням концертів, але в мережі активно мусують тему про погане самопочуття Кароліни. У россСМИ відразу ж пригадали попередню, та єдину в кар'єрі співачки, скасування концерту – тоді Лорак мала серйозні проблеми з нирками.

Нагадаємо, Лорак спантеличила исхудавшим видом в сукні з блискіток

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