Не вже бунтує проти гламурної мами

Старша дочка співачки Глюкоза радикально змінила імідж, чим викликала чимало запитань у мережі

Про це повідомляє Starhit

Старша дочка російської поп-діви Глюкоза (справжнє ім'я Наталя Iонова ) радикально змінила імідж. 12-річна Лідія шукає свій образ, пише видання.

Якщо раніше дівчинка подібно мамі носила елегантне каре, напередодні вона опублікувала досить інтригуючи кадри з новим іміджем. Дівчину відтепер прикрашає зачіска «під нуль». Крім того, волосся дівчинка пофарбувала у фіолетовий колір. Зовнішній вигляд підлітка доповнено рокерською футболкою, роздертою кофтою і ланцюгом.

Не всі користувачі в Instagram підтримали сміливі кроки дівчинки.



"Неформал ахахаха", "красиво,но стрёмно,но мне нравится", " Претставля бчто будет творитья у меня в классе", " Ужасно".

ЗМІ раніше писали про те, що Іонова та її чоловік Олександр Чистяков на межі розлучення, а бізнесмена нібито уже бачили в компанії нової супутниці. Сама співачка навіть зняла обручку і з'являлася на світських заходах без чоловіка.

Раніше ми писали, популярна російська співачка Глюкоза в короткій сукні підняла ногу і показала, ніж її нагородила природа.

На опублікованому знімку Глюкоза позує на стільці в міні-сукні і пальто з хутром. При цьому зірка елегантно закинула ногу на ногу, виставивши напоказ головне достоїнство – ідеальні ноги. На це звернули увагу і її прихильники.

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