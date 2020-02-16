Елтон Джон зміг виконати кілька пісень, після чого у нього відмовив голос

Сер Елтон виступав на стадіоні "Маунт Смарт" в Окленді в неділю ввечері в рамках свого прощального туру. Під час концерту він втратив голос, і заплакав на сцені, після чого його забрали. Про це повідомляє Politeka.net посиланням на сторінку в instagram Елтона Джона, а також на відео, яке з'явилося в мережі Youtube (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Музикант написав у соцмережах після відходу зі сцени зворушливу промову.

«Я хочу подякувати всім, хто був присутній на сьогоднішньому концерті в Окленді. Мені сьогодні поставили діагноз «пневмонія». Я грав і співав від усього свого серцем, поки мій голос не пропав. Я розчарований, глибоко засмучений і вибачаюсь. Я віддав все, що мав. Велике спасибі за вашу надзвичайну підтримку і всю любов, яку ви виявили до мене під час сьогоднішнього виступу. Я вам безмежно вдячний», – написав Елтон Джон.

Зазначимо, що в середині концерту Елтона перевірив лікар і навіть незважаючи на хворобу музикант зміг виконати кілька пісень. Однак у підсумку його голос не витримав, і він заплакав прямо при всіх під гучні оплески публіки.

Нагадаємо, що влітку президент Франції Еммануель Макрон вручив співакові Елтону Джону вищу нагороду країни — орден Почесного легіону. Церемонія нагородження відбулася в п'ятницю, 21 червня, на прийомі в Єлисейському палаці.

Наголошується, що нагородили знаменитого музиканта за його активну діяльність по боротьбі зі Снідом.

Також ми писали, що Елтон Джон організував фонд Elton John AIDS Foundation(EJAF) для підтримки інноваційних ВІЛ/СНІД профілактики, освітніх програм, послуг з догляду і підтримки для людей, заражених ВІЛ/Снідом. Фонд зібрав понад 200 мільйонів доларів на підтримку програм з ВІЛ/Сніду в 55 країнах.

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