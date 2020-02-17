Російський співак Олег Газманов, який палко підтримує агресивну політику Путіна в Україні, розкритикував латвійську артистку Лайму Вайкуле через її різку позицію по Криму

Газманов назвав заяву своєї колеги Лайми щодо відмови відвідувати півострів "за будь-які гроші" негарною, зазначивши, що виконавиці все дала Росія.

Співак відразу почав шукати собі виправдання, заявивши, що не хотів обговорювати подібні теми, проте в даний час музика не може відокремитися від політики.

"Принаймні, це було негарно. Якщо на Лайму чинять певний тиск і вона, прикриваючись тим, що слабка жінка і повинна щось робити, ну Бог їй суддя. Їй, принаймні, Росія дала", - зауважив Газманов, додавши, що його позиція по Криму ніколи не зміниться. Нагадаємо, що співак неодноразово хвалив Путіна за анексію Криму.

До всього іншого, він заявив, що Крим важливий для Російської Федерації, адже там "було пролито багато російської крові", про що нібито забула Вайкуле, відмовляючись виступати на півострові.

"Вона освічена жінка і будь-яка освічена людина, читаючи просто історію, розуміє, що таке Крим, що таке Севастополь, скільки там пролито російської крові. І нічого б не було, якби так огидно не зробили б з Кримом. Це волевиявлення всього народу повернутися в Росію", - сказав скандальний російський співак.

Нагадаємо, Газманов розповів всю правду про свою пухлину

Як Politeka писала, що у Газманова виявили рак

Також Politeka повідомляла, що Газманов залишився без волосся перед Новим роком