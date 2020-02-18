Україна здала позиції на міжнародній арені, до нас вже так не прислухаються, як раніше, після того, як до влади прийшли "слуги народу"

Таку думку озвучив український продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю для видання Обозреватель.

Він також додав, що поки Володимир Зеленський у ролі президента виглядає невпевнено і ілюструє прислів'я: "чим вище лізе карлик, тим далі видно, що він карлик".

Продюсер зауважив, що йому не подобається те, що відбувається в Україні зараз, але на сьогоднішній день він лише спостерігає за подіями. Чекає, що ж нарешті зміниться.

"Мені ніколи не подобалося, коли за справу беруться ті, хто уявлення не має, як з ним впоратися! Але наша Конституція дає можливість стати президентом кожному. Цим успішно свого часу скористався двічі судимий Янукович. Чим це закінчилося – ми знаємо. Демократія – це меч, загострений з обох сторін, тому я поки стежу", - зауважив Кондратюк.

Коментуючи ситуацію на міжнародній арені Кондратюк зазначив, що наші позиції втрачені і з українцями перестали рахуватися, як раніше.

Що ж стосується ситуації всередині країни, то тут Кондратюк сумнівається, що щось зміниться, адже не вірить, що "монобольшість неосвічених людей створить українське політичне диво".

"За останні місяці пропали наші заяви про війну, про Крим, жуємо там через слово. Це неправильно, тому що Європа забуде. А якщо хтось думає, що якщо ми перестанемо говорити про війну, то будемо покращувати інвестиційний клімат – це дуже наївно. Або ж Зеленський зрозуміє, що з Росією миритися не можна, інакше станемо малоросією і округом Росії. Поки що здається, він до цих пір до кінця не зрозумів, з яким підступним ворогом має справу", - дорікнув Кондратюк українську владу.

Нагадаємо, Кондратюк феєрично розніс учасників Нацвідбору на Євробачення.

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