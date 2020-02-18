Украина сдала позиции на международной арене, с нами уже так не считаются, как раньше, после того, как к власти пришли "слуги народа"

Такое мнение озвучил украинский продюсер Игорь Кондратюк в интервью для издания Обозреватель.

Он также добавил, что пока Владимир Зеленский в роли президента выглядит неуверенно и иллюстрирует пословицу: "чем выше лезет карлик, тем дальше видно, что он карлик".

Продюсер заметил, что ему не нравится то, что происходит в Украине сейчас, но на сегодняшний день он лишь наблюдает за происходящим. Ждет, что же наконец изменится.

"Мне никогда не нравилось, когда за дело берутся те, кто понятия не имеет, как с ним справиться! Но наша Конституция дает возможность стать президентом любому. Этим успешно в свое время воспользовался дважды судимый Янукович. Чем это закончилось – мы знаем. Демократия – это меч, заостренный с обеих сторон, поэтому я пока слежу", - заметил Кондратюк.

Комментируя ситуацию на международной арене Кондратюк отметил, что наши позиции потеряны и с украинцами перестали считаться, как раньше.

Что же касается ситуации внутри страны, то тут Кондратюк сомневается, что что-то изменится, ведь не верит, что "монобольшинство невежественных людей создаст украинское политическое чудо".

"За последние месяцы пропали наши заявления о войне, о Крыме, жуем там через слово. Это неправильно, потому что Европа забудет. А если кто-то думает, что если мы перестанем говорить о войне, то улучшим инвестиционный климат – это очень наивно. Или же Зеленский поймет, что с Россией мириться нельзя, иначе станем малороссией и округом России. Пока кажется, он до сих пор до конца не понял, с каким коварным врагом имеет дело", - упрекнул Кондратюк украинскую власть.

Напомним, Кондратюк феерично разнес участников Нацотбора на Евровидение.

Как писала Politeka, Лорак и Лобода поплатились за концерты для Путина, Кондратюк не сдержался.

Также Politeka писала, что Кондратюк высказал о Путине все, что думает.