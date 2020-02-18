Російський комік і телеведучий Максим Галкін публічно висміяв Володимира Жириновського

Як повідомляє Politeka.net шоумен посміявся над опозиціонерами російської влади, в тому числі і над Жириновським, який відомий своїми дивними, а інколи навіть божевільними заявами.

Виступ Галкіна було опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Гуморист порівняв опозиціонерів з зомбі, а Жириновського так взагалі з графом Дракулою.

"Ви тільки вдумайтеся: вони як зомбі вже, вони Путіну від Єльцина дісталися. Жириновський взагалі Граф Дракула: його раз у п'ять років будять, він з гробу встає, бачить нас, кричить, і ось на кого ця отруйна слина потрапила, ті 6% і йдуть за нього голосувати, не приходячи в свідомість. А якщо когось вкусять по дорозі, то й ці ще підтягнуться, два відсотків", - з гумором розніс російських опозиціонерів Максим Галкін.

До всього іншого, Галкін розповів глядачам, що, коли вибори закінчуються Жириновський тихенько відсиджується в "склепі". Поки Путін знову не "натисне кнопку", щоб його прикликати.

"Він вже в склепі, сіллю присипаний лежить і чекає. А у Володимира Володимировича, царя нашого, педаль золота. Мало що, він натисне, і Жириновський вже в поганому настрої знову йде. А якщо у Жириновського дуже поганий настрій, то у Путіна в ядерній валізці на всяк випадок осиковий кол. Якщо пахана не визнають, він його і пришиє", - пожартував гуморист над російським депутатом.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

Як повідомляла Politeka, Галкін показав свою 15-метрове гідність.

Також Politeka писала, що Галкіну готують покарання у Росії з-за висловлювання про Путіна.