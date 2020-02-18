59-річну Шеріл Сандерс, каскадера і дублера знаменитих голлівудських красунь, застрелили в Огайо в США

Разом з нею вбили і її колишнього чоловіка, 56-річного Річарда Ріда Сандерса. Інцидент стався 12 лютого, передає Politeka.net з посиланням на закордонні ЗМІ.

Підозрюваний у вбивстві вже затриманий. Чоловік по імені Ліндсі Дункан заявив, що відкрив стрілянину в цілях самооборони. За його словами, колишня пара Сандерсів "влаштувала засідку" на них з дружиною, так що вони самі винні, що їх убили.

За словами затриманого, екс-чоловік дублерші, будучи в масці і толстовці, тримав пістолет біля голови його дружини.

Що знадобилося нападникам, він не повідомив.

Тим часом, друг загиблого Адріан Кінг розповів, що Річард збирався в той день зустрітися з колишньою, щоб обговорити майбутнє дочок, а саме, їх вступ до коледжу.

За інформацією поліції, Шеріл прибула на місце події вже після того, як її екс-чоловіка застрелили. Вона також була озброєна.

Хоч справа ще розслідується, у початковому звіті офісу шерифа її кваліфікували як виправдане вбивство.

Зазначимо, Шеріл Сандерс брала участь в якості каскадера в таких фільмах, як «Міцний горішок 2», «Смертельна зброя», «Справа Томаса Крауна», «Ангели Чарлі» та інших.

До всього іншого вона дублювала Ніколь Кідман, Шерон Стоун, Сандру Баллок, Кемерон Діас і Джессіку Альбу.

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Також Коен засвітилася у відомому серіалі «Закон і порядок», а також у фільмах-продовженнях «Закон і порядок: злочинний намір» і «Закон і порядок: розділ спеціальні потерпілі». У 2018 році Коен знялася в успішному серіалі Amazon Prime «Дивна місіс Мейзел».

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