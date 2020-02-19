Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі спантеличила шанувальників новим таємничим посланням
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Выключаюсь…», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Узерлі позує на тлі фюзеляжу літака перед злетом. При цьому її шанувальники були спантеличені словами кумира, паралельно висловлюючи слова захоплення зірки.
«Красуня!», «Обожнюю тебе, Мер'єм», «найкраща актриса у всьому світі», «хм, цікаво написала – двояко», «принцеса», «що саме виключаєш, Мер'єм?», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, актриса Мер'єм Узерлі порадувала шанувальників приємною новиною
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
«Ми чекаємо з нетерпінням, щоб стати частиною міжнародного Фестиваль фільмів Фрібура з нашим новим фільмом ВІЛ "The Hive" ("Вулик" - прим. ред.)», - написала вона.
Зазначимо, судячи по трейлеру, жанр фільму - трилер. Раніше Мер'єм більше знімалася в драматичних або історичних роботах.
Шанувальники з захопленням сприйняли новину. Вони пишуть, що пишаються улюбленою актрисою, і з нетерпінням чекають прем'єри на своїх мовах.
«Красуня», «Браво», «Класно», «Ти приголомшлива», «Прийміть привітання», «найкрасивіша Меріем... Сама чудова жінка», «Не можу дочекатися», «Тобі немає рівних 🔥🔥🔥», «Ух ти!! Так дивно !! Удачі, і я бажаю вам всього найкращого в цьому дивовижному і прекрасному фільмі на фестивалі! Я пишаюся тобою завжди !! Я з нетерпінням чекаю можливості побачити ваш прекрасний і дивовижний фільм The HIVE з перськими субтитрами або дубльований на перській мові!! Я люблю турецькі серіали та фільми! У будь-якому разі, я сподіваюся, що у вас прекрасний день! Багато справжньої чистої любові до тебе!!», - пишуть в коментарях.
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