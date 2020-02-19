Відома турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яку всі знають по серіалу «Величне століття», вразила красою в прозорій сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.
На фотографії Мер'єм позує лежачи на дивані в прозорій сукні з блискітками, таємничо заглядаючи на камеру. Знімок актриса не спромоглася як-небудь підписати, однак це не завадило її шанувальникам захоплюватися її красою.
«така Загадкова», «ти дуже чудова, Мер'єм», «Скільки ж тут таємничості – на десятки років вистачить», «гарна», «просто неймовірна!», - пишуть вони.
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Раніше ми писали, що турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі спантеличила шанувальників новим таємничим посланням
«Выключаюсь…», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Узерлі позує на тлі фюзеляжу літака перед злетом. При цьому її шанувальники були спантеличені словами кумира, паралельно висловлюючи слова захоплення зірки.
«Красуня!», «Обожнюю тебе, Мер'єм», «найкраща актриса у всьому світі», «хм, цікаво написала – двояко», «принцеса», «що саме виключаєш, Мер'єм?», - пишуть вони.
Також ми писали, що Мер'єм Узерлі порадувала шанувальників приємною новиною
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
«Ми чекаємо з нетерпінням, щоб стати частиною міжнародного Фестиваль фільмів Фрібура з нашим новим фільмом ВІЛ "The Hive" ("Вулик" - прим. ред.)», - написала вона.
Зазначимо, судячи по трейлеру, жанр фільму - трилер. Раніше Мер'єм більше знімалася в драматичних або історичних роботах.
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