Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка показала весняні переменны – Анна вперше зважилася змінити імідж і зістригти чубок.

«Мої весняні зміни. 99% людей сказали, що я пошкодую, і тільки один @rudishin_mykhailo сміливо почав різати. Спасибі йому за це велике ❤❤❤ ! І спасибі салону, за те, що зробили мене неймовірно-красивою. Тут прекрасна атмосфера і різноманітні види послуг. Якщо серце хоче змін, то обов'язково зайдіть. Ну що, голосуємо! За чубок або проти? Так чи ні?», – написала Анна під стильним знімком.

«Замучишся так щоразу укладати», «Вам дуже йде, але ви тепер запаритесь, або цього стилісту доведеться з вами жити», «Віку додала», «Без чубчика крутіше, але для весняних змін цілком», — пишуть коментатори.

До цього артистка вирішила вбити невеликими роликам в Instagram, блиснувши майбутньої новою зачіскою. Перед дзеркалом зірка з'явилася в звичайному вбранні. Також видно, що стиліст працює над волоссям артистки, зістригаючи чубчик і укладаючи ту вперше.

До речі, зірка знає, як правильно доглядати за пишними локонами, і ніякі перефарбування і термоукладки не псують зачіску поп-діви. Ще Ганна часто змінює образи, дивуючи фанатів, і постійно використовує для цього перуки. Але і про своїх волоссі не забуває – і ці експерименти ніколи не залишаються непоміченими.

«Цього не очікували від мене навіть близькі. Деякі навіть образилися 🤪 , але у мене вперше в житті справжня моя #Чубчик !!!!! Як її правильно укласти і підстригти у цьому відео від @rudishin_mykhailo . Все відбувається в спеціальному салоні», – пише Ганна під новим постом. До речі, шанувальники досить активно почали відповідати на побачене.

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