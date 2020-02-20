Юна дочка Олі Полякової поспілкувалася зі своїми прихильниками прямо з ванної

14-річна Маша Полякова ще не така популярна зірка, як її мама, але вже активно починає набирати все більшу популярність завдяки своїй сторінці в Instagram. Дівчина активно постить нові фото і відео і ділиться з підписниками подробицями зі свого життя.

Як повідомляє Politeka, на цей раз Маша вирішила влаштувати інтерактив зі своїми фанатами і запропонувала відповісти на будь-які їхні питання у своїх Сториз. З її відповідей випливає, що зараз у дівчини немає хлопця, їй подобається співак Моргенштерн, а ще у Маші немає манікюру, адже вона – піаністка. Крім того, дочка Полякової зізналася, що ніколи не носила брекети, так як у неї з народження ідеальні зуби.

Цікаво, що свої відповіді Маша публікувала на тлі власних фотографій, при цьому частина з них була зроблена в ванній. На них дівчина лежить в піні й водить по воді рукою.

До цього ми писали про те, що Маша поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, яким дещо налякала фоловерів. Маша постала з маскою на обличчі у вигляді тигра. На новорічних канікулах школярка відправилася разом з мамою на гастролі по Північній і Південній Америці. І тепер вирішила поділитися з фанатами секретами краси. За словами дівчинки, саме ця маска дозволила їй захистити шкіру обличчя від пересихання і впливу солоної води.

Деякі коментують зазначили, що "зволоження особи" в холодній Україні в даний час зараз не актуально. Інші ж прийшли в повний захват від кадру Маші.

"Маша, яка Америка, у нас в Жмеринці зволожене обличчя від морозу тріснуло б", "Жах!", "Тебе не впізнати. Багатою будеш", - писали люди в коментарях.

Нагадаємо, юна дочка Полякова показала "звірине обличчя: "Не бачила ще таких!".

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