Популярна українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram вона показала досить пікантні кадри.

Так, цього разу Даша показала, як позувала без одягу, прикрившись одним білосніжною ковдрою і влаштували фотосесію не тільки в ліжку, але і на балконі, без збентеження при цьому роздягнувшись прямо на вулиці.

«Так не люблю коли голі баби цитують, але, складно втриматися тут😂 «Я думаю, що татуювання — це жахливо. Це як все життя прожити в сукні Pucci. Якщо ви молоді і худі, то гаразд. Але якщо немає…» Хто сказав?», – Даша написала під провокаційним постом.

Також на сторінці зірки в розділі Сторі з'явилися кадри з участю Даші в якості гості пікантного шоу. Для виступу співачка приготувала спеціальний номер з режисерами шоу "Рояль".

співачка З'явилася в традиційному концертом образі, а вже після заходу показала струнку фігуру у витонченому чорному платті. Стрункі ноги відразу ж привертають увагу до себе. Волосся зірки акуратно укладене.

"Я велика шанувальниця вінтажній естетики вже багато років. Мені давно хотілося проявити себе в цьому напрямку, тому що сам стиль мені дуже близький. І, якщо у фотосесіях я знайома з ним вже достатньо, то в рамках шоу для мене це новий і цікавий крок . в легендарних кабаре Парижа і Нью-Йорка, на жаль, я ще не встигла побувати, тому участь у вар'єте "Рояль" для мене особливо відповідальне! ", - прокоментувала свою участь Даша раніше.

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