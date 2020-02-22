Фанати українського виконавця Андрія Данилка, відомого як Вєрка Сердючка, пам'ятають його феєричне "друге місце" на пісенному конкурсі "Євробачення" в 2007-му й досі сподіваються, що їхній кумир знову покаже, на що здатний

Як відомо, у суботу, 22 лютого, Сердючка відкриє фінал українського Нацвідбору на "Євробачення 2020" і презентує обіцяний публіці сольний сюрприз. Деталі виступу не розкриваються, але повідомляється, що це буде щось неймовірне.

Відзначимо, окрім Сердючки зі своїми проектами на сцені Нацвідбору також виступлять співачки Тіна Кароль та Джамала. Перша артистка підготувала ексклюзивний номер, який, за її словами, приголомшить всіх глядачів. А друга покаже телевізійну прем'єру своєї нової пісні "Жалі".



Тим не менш, судячи з численних захоплених відгуків у соцмережі, фанати цього пісенного конкурсу найбільше чекають виступу Андрія Данилка. Примітно, що багато хто хоче, щоб саме Сердючка представляла Україну в Роттердамі (місто в Нідерландах, де буде проходити конкурс в цьому році).

"Краще б Make it rain champagne на Євробачення поїхало))😅"

"Чекаємо Сердючку в Роттердамі, як представника від України!🇺🇦"

"Чекаю що на Євробачення поїде🔥"

"Куди писати, щоб Сердючка поїхала на Євробачення? 🤔"

"Звісно чекаємо! Ніколи не перестає дивувати, а ще, роки слави аж ніяк не зіпсували людину! ♥️"

"Fo Sho і Maruv чекаємо, більше нікого, а ну Віру Сердючку. Все більше ніхто не потрібен. Не ваша Тіна, ніхто"

"Краще б на Євробачення поїхав,як представник України🔥👏"

"Чекаю як Бога"

"Тоді ми точно переможемо"

Раніше ми повідомляли, 22 лютого стане відомо, кого Україна відправить в Нідерланди представляти країну на пісенному конкурсі. Зазначимо, у фінал Нацвідбору на "Євробачення 2020" пройшли шість учасників: KRUTЬ з піснею “99”; Jerry Heil – VEGAN; Gо_A – Соловей; David Axelrod – HORIZON; HAYAT – Call for love; TVORCHI – Bonfire.

Нагадаємо, Данилко несподівано звернувся до українців з-за "Євробачення-2020": "Міхалич, ти шикарний!".

Як повідомляла Politeka, Україну на Євробаченні чекає катастрофа, шансів практично немає: "Країна скотилася...".