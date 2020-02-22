Принц Гаррі і Меган Маркл поскаржилися на королівську родину

Фактично публічна скарга сполохала шанувальників Меган Маркл. За її з чоловіком заяви постає, що з ними поводяться не так, як з іншими родичами королеви Єлизавети II. Про це повідомляє видання Daily Mail.

«Хоча є прецеденти, коли інші титуловані члени королівської родини шукали роботу за межами інституту монархії, для герцога і герцогині Сассекських призначено 12-місячний випробувальний термін», — ображено вони написали на своєму веб-сайті «Sussex Royal».

Також вони заявили, що королеві не належить слово «королівський» після того, як вони були змушені зі скандалом відмовитися від свого бренду «Sussex Royal».

У заяві говорилося: «Хоча Монархія або Кабінет міністрів не володіють якою-небудь юрисдикцією щодо використання слова «королівський» за кордоном, герцог і герцогиня Сассекские не мають наміру використовувати «Sussex Royal» або яку-небудь ітерацію цього слова ніде в світі після 31 березня».

Нагадаємо, що герцоги Сассекские ніяк не можуть визначитися, де їм разом з маленьким сином буде краще жити в Північній Америці. На цей раз парочка придивляється до величезного будинку на півдні.

З'явилася інформація, що принц Гаррі і Меган Маркл кардинально змінили рішення з приводу місця проживання. Так, замість холодної Канади вони почали підшукувати розкішний будинок в сонячному Малібу в США. Мабуть, родичі королеви Єлизавети II вирішили жити в більш теплому містечку.

За даними джерела британського таблоїду The Sun, зокрема парочка поклала око на триповерховий особняк, що раніше належав акторові Девіду Чэрвету (грав у "Рятувальників Малібу"). Вартість цього житла вражає – 7 млн доларів.

Також ми писали, що письменниця Жермен Грір ще в минулому році сказала пророчі слова про Меган Маркл. Грір, спостерігаючи за нападками ЗМІ та громадськості на принца і його дружину, сказала наступне: "Я сподіваюся, що вона втече, але, можливо, вона візьме Гаррі з собою".

Письменниця напорочила, що пара може повністю стати невідомою.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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