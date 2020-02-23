Світові зірки, серед яких відомі виконавиці як Дженніфер Лопес, Ріанна, а також всюдисуща Кім Кардашьян та знаменитий британський актор Деніел Крейг, цінують себе і свою непросту працю тому і вирішили попередити можливі майбутні небезпеки

Так чого ж бояться багаті і знамениті і як борються зі своїми страхами? Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірок, а також інформацію, яка знаходиться у відкритому доступі.

Вберегти своє впізнаване обличчя і розкішне тіло – одне з основних завдань багатих і знаменитих. Саме тому мова в матеріалі піде про зоряні страховки на неймовірні суми.

Дженніфер Лопес оцінила свої сідниці в 27 мільйонів доларів, саме стільки зірка отримає, якщо що-небудь станеться з її об'ємною «візитівкою» у світі шоу-бізу.

Кім Кардашьян, яка також славиться своєю фігурою не була оригінальною і послідувала прикладу Джей Ло, от тільки сума страховки дещо поступається сумі страховки співачки - 21 мільйон доларів.

Красень-актор Деніел Крейг – єдиний в історії Джеймс Бонд-блондин застрахував своє підкачане тіло на 9,5 мільйона доларів, адже робота у нього на знімальному майданчику не завжди безпечна.

«Погана дівчинка» Рірі – співачка Ріанна знає, що її стрункі і підкачані ноги підкорили півсвіту нарівні з її голосом, тому вона обидві застрахувала свої ноги на «скоромний», за зоряним мірками, мільйон доларів.

Легендарна Мадонна на 2 мільйони доларів застрахувала свої груди, а оскароносна Джулія Робертс, як виявилося, оформила одну з найдорожчих страховок в 30 мільйонів доларів, застрахувавши свою фірмову посмішку, зуби, простіше кажучи.

Раніше ми писали про список зірок з розбитим серцем, яким за 40. В ньому фігурують такі відомі імена, як Моніка Беллуччі, Ванесса Параді, Дженніфер Еністон.

Актриса і одна з найкрасивіших жінок світу Моніка Беллуччі була одружена з також актором, і також, як вона відомим - Венсаном Касселем. У пари двоє дітей.

Моніка і Венсан познайомилися під час зйомок фільму «Квартира» в 1996 році. Пара прожила щасливо багато років, але, коли Моніка постаріла або ж стосунки себе вичерпали, Венсан закохався в молоду і ефектну темношкіру красуню-модель Тіну Кунакі. Пара зараз разом, у них є спільна дитина.

Ванесса Параді і Джонні Депп

Пара подружилася під час зйомок фільму «Дев'яті врата», через три місяці Ванесса повідомила, що вагітна. Зараз вже доросла дочка однієї з найпомітніших і витончених «парочок» свого часу блищить на світових подіумах і в кіно – Лілі-Роуз Депп виросла копією батька стверджують одні, дуже схожою на матір – наполягають інші.

У пари також є син. Вони були разом 14 років, після чого Джонні закрутив роман з партнеркою по знімальному майданчику «Ромовий щоденник» Ембер Хьорд. Але і з нею актор вже встиг посваритися, через пару років відносин.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру

Про історію «нещасної Джен», яку Бред Пітт покинув заради спокусливої і талановитої Анджеліни Джолі – не чув хіба що лінивий. Але і інші серйозні стосунки Аністон успішними не назвеш. З Джастіном Теру вони зустрілися в зрілому віці, одружилися, але щастя тривало всього кілька років, після чого пара розлучилася, дітей у них немає.

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