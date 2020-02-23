Поки Анастасія Заворотнюк бореться з онкологічним захворюванням, її родину вирішили зворушливо підтримати колеги

На днях в Москві відбулося вручення премії "Пара року", де нагороджували найміцніші пари шоу-бізнесу.

Рік тому зоряне сімейство Заворотнюк-Чернишов стало призером у номінації "Творча пара", крім того подружжя вели саму церемонію нагородження. У цьому році вечір вів Стас Костюшкін з дружиною.

Найнесподіваніший момент стався тоді, коли отримувати нагороду в номінації «Найміцніша пара» вийшли на сцену подружжя Стриженови. Вони вирішили передати статуетку Насті Заворотнюк і Петру Чернишову.

"Ми з їхніх рук отримували премію "Пара року" багато раз. Це Настя Заворотнюк та Петро Чернишов. Якщо ми віримо в чудеса, то давайте пошлемо свою любов і свою підтримку саме цій парі", - звернувся Стриженов до всіх присутніх.

Його дружина Катерина підтримала це рішення і додала: "Є пара для якої цей рік став справжнім випробуванням, тому свою статуетку ми передали Насті Заворотнюк і Петру Чернишову".

Нагадаємо, страшний діагноз зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк поставили майже рік тому. Незадовго після народження молодшої дочки актриси Міли у різко погіршився стан здоров'я. Незважаючи на брак інформації, так як сім'я намагається тримати відбувається в таємниці, в мережу просочилися дані про те, що Заворотнюк перенесла першу операцію в Німеччині. Однак хірургічне втручання не принесло плодів, після чого актрису перевезли в одну з московських клінік, де вона продовжила лікування.

Потім восени 2019 року з'явилася інформація, що актрису виписали і перевели в реабілітаційний центр, де вона проходить процедури у зв'язку з паралічем правої сторони тіла.

Папараці цілодобово чергують під стінами центру і заявляють, що останнім часом рідні Заворотнюк перестали відвідувати заклад. Передбачається, що стан актриси настільки погіршився, що медики заборонили візити, або ж її виписали. В даний час місцезнаходження актриси невідомо.

Зазначимо, Новий рік Заворотнюк відзначала в стінах клініки, незважаючи на прохання родичів відпустити її додому.

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