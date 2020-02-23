Російська співачка Валерія опублікувала в мережі фото свого відпочинку в Дубаї

Про це пише Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.

На кадрах 51-річна артистка, позує сидячи в плетеному кріслі. На ній надіто коротке плаття червоного кольору і жовта кепка, а обличчя приховано за сонцезахисними окулярами.

Валерія гордо демонструє свою підтягнуту і струнку фігуру, яку вона заробила завдяки спорту і правильному харчуванню.

В коментарях до фото артистка поміркувала на тему читання книг. Сама Валерія зізналася, що в суєті буднів їй нема коли читати, а от на відпочинку вона з задоволенням надолужує згаяне і віддає перевагу тільки електронні книги.

Її підписчики миттєво відреагували на нову публікацію, розповівши про свої книжкові уподобання. Деякі встигли залишити кілька хвалебних відгуків про її фігуру, зазначивши, що краса жінки не має ні віку, ні кордонів і багато в чому залежить від самої людини.

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Валерія висловила думку, вважає заслуженим потрапляння в чорний список Мінкультури України.

"Я б сказала, що навіть найменшого приводу не було. Просто сфабрикували справу про «ворога народу». Виправдовуватися не збираюся, я ніколи не виступала і не виступлю проти України. Те, що я підтримала референдум в Криму… Якщо вони вважають, що можуть забороняти думати по-іншому, — заради бога, тоді мені з ними не по дорозі", - заявила співачка.

Валерія також зазначила, що заборона практично не торкнувся її фінансового стану.

"У фінансовому плані мінімально: останні роки Україна перебувала в досить жалюгідному економічному стані, вже давно ми не проводили великих турів, як на початку 2000-х, коли дійсно багато гастролювали по Україні", - зазначила співачка.

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