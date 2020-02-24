Російський президент Володимир Путін знатно осоромився на публіці

Про це пише Politeka.net.

Курйозна ситуація сталася під час чемпіонату з бойового самбо, де також був присутній Володимир Путін.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter опублікував звичайний російський пропагандист Дмитро Смирнов, який продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

«Самбо - наш національний вид спорту, наша візитна картка»: Путін привітав переможців чемпіонату з бойового самбо», - йдеться у підписі до відео.

Користувачі з гумором відреагували на конфуз і заявили, що Володимир Путін ляпнув на публіці про самбо, не знаючи навіть історію появи цього бойового мистецтва.

"По-моєму самбо це щось гейське. Два мужика в тріко труться геніталіями один про одного...та ще в таких позах...в житті так не б'ються", "Національний вид спорту самбо? А Путін знає історію створення цього виду боротьби?", "А дама в червоному, теж самбістка?)", "Л*йно в ополонці", "А чому це його не крупним планом знімають? Так помітні передсмертні зміни? Скоріше б уже, а то Гітлер зі Сталіним зачекалися", "Тебе природа образила", - жартують вони в коментарях.

«Самбо - наш национальный вид спорта, наша визитная карточка»: Путин поздравил победителей чемпионата по боевому самбо pic.twitter.com/AzHTwNOO1X — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 22, 2020

Раніше ми розповідали про боязкий вчинок Володимира Путіна. На цей раз лідер Кремля оконфузився з візитом у Санкт-Петербург, де він планує покласти квіти до пам'ятника свого покійного соратника Анатолія Собчака.

"Володимир Путін у Санкт-Петербурзі візьме участь в заходах, приурочених до 20-річчю з дня смерті мера міста Анатолія Собчака: Президент покладе квіти до пам'ятника Собчаку на Василівському острові і відвідає концерт його пам'яті в філармонії", - йдеться у публікації.

Користувачі гнівно відреагували на посаду і відзначили, що навіть з такого заходу Володимир Путін влаштовує показуху. Інших коментаторів повеселила боягузтво лідера Кремля, оскільки поряд з пам'ятником були встановлені броньовані скла.

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