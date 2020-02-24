Відома співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися інтригуючі кадри, на яких артистка вирішила показати себе в стильному образі, повідомляє Politeka.

Причому тиждень тому артистка виставила схожий, однак більш примітний кадр в кольорі і з масивними прикрасами. Також зазначимо, що в цьому фотосеті яскравим акцентом в образі Кароль стала відсутність деталей іміджу - на кадрі видно лише рукавички зірки з безліччю каменів.

При цьому помітно, що зірка дуже вдало доповнила образ природним, майже непомітним макіяжем без акценту на губах, але з підбитими очима.

Варто також зазначити, що створювати настільки дорогі образи співачці допомагають стилісти. Але рука і смак дівчини в її вбранні та аксесуарах відчуваються на всі 100%.

Не так давно стало відомо, що Тіна запускає лінію власних парфумів.

«Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера», – йдеться на сторінці Тіни.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам. У рамках просування своєї продукції Тіна також з'явилася у Львові на спеціальній презентації. Артистка вразила мережа червоною сукнею з глибоким декольте.

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