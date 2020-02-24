Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Ганна Завгородня і Настя Каменських часто з'являються разом на публічних заходах, а після викладають спільні фото на своїх сторінках у соцмережах.

Крім того, зірка часто з'являється в одязі від бренду кращої подруги. Теплої осені дівчата також провели час на тренуваннях, які проходили на свіжому повітрі на — Дівич-Горі в Києві. Цього разу Настя знову постала в одязі, яку створила її краща подруга.

Зірка приміряла на себе чорний оверзайз-костюм. Стриманий образ співачка доповнила масивними кросівками, а з аксесуарів на ній були годинник і браслет. Однак, далеко не вбрання співачки привернув увагу. А старенький віник внизу фото, знаходиться прямо біля зірки.

Шанувальники не пройшли повз і написали досить багато як позитивних, так і гострих коментарів.

Раніше в розділі Сторі з'явилися кадри того, як Настя фарбується і які косметичні засоби використовує. А кінцевий результат - повністю готовий макіяж і новий образ зірка представила на основній сторінці в соціальній мережі.

Так, співачка сфотографувалася крупним планом, і була негайно розкритикована за дивний колір з сірим відтінком. Шкіра, і справді, придбала на знімку жовтуватий відтінок. На думку шанувальників, зірка занадто перестаралася з макіяжем.

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