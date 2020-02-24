Зірка Студії «Квартал 95» Олена Кравець зворушливо привітала з днем народження свою старшу дочку Машу

24 лютого Марія Кравець святкує свій 17-ий день народження. З цього приводу її зіркова мама вирішила згадати, як виглядала тепер вже майже доросла дівчина, коли була ще зовсім дитиною.

Як повідомляє Politeka, в своєму Instagram Олена Кравець поділилася зворушливим постом. Вона опублікувала архівне фото, на якому її маленька дочка безтурботно лежить на дивані і сміється.

«Твої дорослі фото сьогодні легко знайти в соцмережах, моя дівчинка. Ти буваєш на них різною: серйозною і задумливою, яскравою і артистичною, впевненою і сором'язливою. Але сьогодні я хочу щоб ти відчувала себе так, як на цьому фото - безтурботною хохотухою з приводу і без, що підставляє п'яточки сонцю і своєму прекрасному віку! Люблю тебе ще до дня твого народження, Мішечок...) Мама», - підписала знімок артистка.

У свою чергу, сама Маша поділилася кількома новими фотографіями в розділі Сторіз у свій день народження. На одній з них дівчина задумливо позує на тлі відліку часу до свого 17-річчя. На інших знімках і відео вона зображена зі своїми друзями.

До цього ми писали про те, що Олена Кравець поділилася відео, на якому розповіла про своїх улюблених фільмах. Ролик з'явився на її фан-сторінці в Instagram. Актрису запитують, які фільми їй найбільше подобаються, і вона з задоволенням ділиться цим з шанувальниками.

«Їх багато. Дуже люблю «Реальну любов», але це з класики. Дуже люблю, що знімає Вудді Аллен і Мартін Скорсезе. Люблю всі фільми з Джонні Деппом, Леонардо Дікапріо, Джулією Робертс», - розповіла Кравець.

Інтерв'юер, який записував ролик для Инстаграма зазначив, що, схоже, Олені подобаються всі фільми. Артистка відповіла, що ні, заявивши, що їй не дуже подобається фентезі.

Нагадаємо, Кравець з Кварталу 95 злегка оголилася на камеру і розповіла про своїх улюбленців.

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