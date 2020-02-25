Багато дітей йдуть по стопах своїх батьків, домагаючись успіху в схожих сферах. Так і діти знаменитостей часто прагнуть стати такими ж відомими, як і їх предки

Politeka.net згадала найяскравіших дітей українських та російських зірок, які вже сьогодні багато чого досягли, а в майбутньому зможуть стати навіть більш відомими ніж їхні батьки.

Єлизавета Боярська. 34-річна дочка легендарного радянського актора Михайла Боярського заявила про себе у 2006 році. Тоді вона отримала премію «Кращий дебют» за гру у виставі «Король Лір».

В кіно Ліза знімалася з 2001 року, але помітили її після ролі у фільмі «Перший після бога». Вже пізніше були головні ролі в безлічі популярних фільмів. Боярську любить і обожнює публіка. Батько може пишається своєю донькою-актрисою.

Антоніна Паперна – донька українських артистів Ольги Сумської та Євгена Паперного. Вона також вирішила піти по стопах відомих батьків.

Дівчина прославилася завдяки ролі в серіалі «Кухня». Зараз Паперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем, у них є дочка. Паперна багато знімається в кіно. Правда, досягти рівня матері їй поки не вдалося.

Син Софії Ротару Руслан Євдокименко хоч і не став артистом, але пов'язав своє життя з музикою – він музичний продюсер. Зате внучка Ротару Софія Євдокименко вирішила стати публічною особою.

Зараз дівчина активно будує модельну кар'єру, а в 2018 році випустила перший кліп під псевдонімом Sofia Eve.

Син української співачки Таїсії Повалій Денис неодноразово намагався підкорити українську сцену. Він брав участь у проекті «Х-фактор», у Нацвідборі на "Євробачення", а також в шоу «Голос країни».

У Дениса прекрасні вокальні дані, але, судячи з його історії, непростий характер. Як відомо, з «Х-фактора» артиста дискваліфікували, а з «Голосу» він пішов, посварившись із зірковою наставницею Тіною Кароль.

Нагадаємо, що юна онука Ротару без ліфчика запалила посеред вулиці: пікантне відео підірвало мережу.

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