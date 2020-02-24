Відома українська виконавиця Тіна Кароль вразила відвертим вбранням на офіційному заході

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Кароль позує в яскравому червоному вбранні на тлі банера, де зображена вона сама. Сукня має екстремальний виріз, який максимально оголює форми співачки. При цьому сама дівчина виглядає весело і задоволеною.

Доповнюють образ туфлі та макіяж, колір, а також червона коробочка з духами. Однак шанувальники Кароль залишилися безмовні – знімком співачка поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, фігуриста красуня-співачка Тіна Кароль здивувала сценічним виступом.

Співачка висловила свої переживання в авторському виконанні своєї пісні, але шанувальники артистки в мережі буквально поділилися на два табори: одні перейнялися манерою виконання і всією глибиною творчої роботи у вигляді пісні, інші ж більше звернули увагу на зовнішній вигляд Кароль.

Варто відзначити, що сценічний образ Тіни в цей раз був досить відвертим. На співачці було мереживну білизну за типом пеньюара і напівпрозорий світлих халатик. Стильна укладка і класичний яскравий макіяж доповнили образ.

Тіна Кароль співала, як відзначили її прихильники в коментарях під постом, "з душею" і виступ багатьох дуже зворушило. Крім іншого, фолловери відзначили, що Тіна дуже спокуслива, "чарівна", "приваблива", "красуня".

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