Відома українська виконавиця Тіна Кароль вразила відвертим вбранням на офіційному заході
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, Кароль позує в яскравому червоному вбранні на тлі банера, де зображена вона сама. Сукня має екстремальний виріз, який максимально оголює форми співачки. При цьому сама дівчина виглядає весело і задоволеною.
Доповнюють образ туфлі та макіяж, колір, а також червона коробочка з духами. Однак шанувальники Кароль залишилися безмовні – знімком співачка поділилася в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, фігуриста красуня-співачка Тіна Кароль здивувала сценічним виступом.
Співачка висловила свої переживання в авторському виконанні своєї пісні, але шанувальники артистки в мережі буквально поділилися на два табори: одні перейнялися манерою виконання і всією глибиною творчої роботи у вигляді пісні, інші ж більше звернули увагу на зовнішній вигляд Кароль.
Варто відзначити, що сценічний образ Тіни в цей раз був досить відвертим. На співачці було мереживну білизну за типом пеньюара і напівпрозорий світлих халатик. Стильна укладка і класичний яскравий макіяж доповнили образ.
Тіна Кароль співала, як відзначили її прихильники в коментарях під постом, "з душею" і виступ багатьох дуже зворушило. Крім іншого, фолловери відзначили, що Тіна дуже спокуслива, "чарівна", "приваблива", "красуня".
Нагадаємо, Кароль підірвала мережа відвертим виглядом
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