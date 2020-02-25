"Все ще під враженням!"

Російська актриса Єлизавета Боярська, донька відомого Д'Артаньяна Михайла Боярського, підкорила мережу сонячним фото з колегами по виставі

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з актрисами Чулпан Хаматовою і Маріанною Шульц. На Єлизаветі небесного кольору блуза або плаття (так як фото по груди, тому питання не розкрите), з легким декольте, що відкриває погляд на її "стиглі абрикосики". Красуня щиро посміхається на камеру.

При цьому родзинкою фото стала ємність з чернікою та малиною: актриси пригощаються ягодами.

Судячи з підпису, виявляється, Боярська грає в п'єсі "Іванов" Андрія Чехова. Користувачі менш ніж за добу поставили понад 17 000 "сердечок" під цим фото.

"Ех-ма, життя малинове, де наша не пропадала! Сьогодні знову Чехов! Знову @theatreofnations . «Іванов» Давно не грали! Скучили! #театрнаций #чехів #іванов #дівчата #компашка #чулпанхаматова #марианнашульц , - підписала кадр Єлизавета.

"Як хочу до вас знову на виставу 🤗 Один раз була і залишилася в повному захваті ☺️"

"👍молодці дівчата❤️"

"Усі красуні 🥰🥰🥰❤️"

"Ліза, Ви завжди, як Сонечко ☀️і в житті і на фото😘❤️"

"Лялечка Єлизовета...❤️❤️❤️"

"Дуже хороший спектакль, 2 рази ходили. Всі чудово грають!👍👏"

"Сильний спектакль. А який склад!!!!!Дивилася два роки назад , все ще під враженням!"

Варто відзначити, що багатьох збентежила "зачіска" Хаматової. Користувачі відразу ж припустили, що виконавиця однієї з головних ролей в "Іванові" спеціально поголила голову заради вистави.

"Чулпан симпатяга))"

"Зачіска для образу?😀"

Раніше ми повідомляли, Боярська захопила мережу, показавши фото в "пухнастому" ніжно-рожевому светрі. Вона склала руки на грудях, візуально збільшуючи і так розкішний бюст.

"Закохана в життя! В небо, у Сонце, у всесвіт! Закохана в сім'ю, друзів і роботу! З Днем Закоханих! Святкуйте його кожен день!", - підписала фото актриса.

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